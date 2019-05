Biseswar pakt ‘dubbel’ met PAOK

Amateurvoetbal Overzicht | Prinsen­land hervat titeljacht, Alliance stap dichter bij periodeti­tel

22:15 Na een mindere periode lijkt Prinsenland precies op tijd in vorm om mee te doen in de titelrace. Even verderop deed Alliance goede zaken in de strijd om de periodetitel. Dat en meer in het overzicht amateurvoetbal.