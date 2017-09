Birighitti: 'Ik voelde me goed, dapper en betrokken'

Mark Birighitti was vorige week in Alkmaar de eerste om toe te geven dat hij bij zijn debuut voor NAC onzeker en onwennig onder de lat stond: ,,Ik was mezelf niet." Mede daarom vroeg hij Jelle ten Rouwelaar om afgelopen vrijdag niet in Zundert, maar in het stadion te trainen. ,,Ik wilde een gevoel krijgen bij het stadion en het veld. Zien hoe de bal aankomt. Kijken hoe de wind er waait. De omgeving in me opnemen", zegt Birighitti. Er zat die ochtend alleen geen kip op de tribune. ,,Het was leeg. Hoe anders was dat vanavond", zegt de Australiër. ,,Man, ik kon niet eens fatsoenlijk denken op sommige momenten. Zo veel geluid. De fans waren amazing. Echt, dit publiek is beter dan wat ik kende uit Engeland. Ze hebben ons er zeker doorheen geholpen."