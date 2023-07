Binnenkijken in exclusieve vakantievilla Cristiano Ronaldo, die imponeert met stevige work-out en... dansmoves

Cristiano Ronaldo en zijn lichaam, dat is een heilige combinatie. Ook tijdens zijn vakantie zorgt de Portugees, intussen 38, ervoor dat hij in een uitstekende vorm blijft verkeren. Ronaldo vertoeft momenteel in Italië met partner Georgina en zijn gezin. Op zijn filmpje is te zien hoe Ronaldo probleemloos enkele halters optilt. Al staat zijn boog niet altijd gespannen: op de beelden pakt Ronaldo ook uit met enkele grappige dansmoves.

Ondertussen is via Italiaanse persagentscheppen meer uitgelekt over de verblijfplaats van Ronaldo. De Portugees vertoeft in het noordoosten van Sardinië in een villa die voor bijna 300.000 euro per week te huren is. ,,Het meest exclusieve dat in Sardinië te vinden is”, klinkt het.