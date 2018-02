Bijzonder pijnlijke tackle kost De La Fuenta rode kaart

Een - in meerdere opzichten - vrij pijnlijk moment tijdens het duel tussen Vasco da Gama (Brazilië) en Universidad de Concepción (Chili) in de Copa Libertadores. Ronald De La Fuente probeerde namens laatstgenoemde ploeg een bal weg te werken, maar raakte de Braziliaan Wagner in de nasleep op een wel héél ongelukkige plek. De scheidsrechter was echter onverbiddelijk.