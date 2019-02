Bijzonder jubileum voor Valverde, die pas 9 van zijn 99 duels verloor

De grootste tegenvaller voor Barcelona in het Valverde-tijdperk kwam op 10 april 2018 in het Stadio Olimpico in Rome. AS Roma was in de kwartfinale van de Champions League in eigen huis met 4-1 verslagen en een plek in de halve finale leek aanstaande voor de Catalanen. Niets was minder waar. AS Roma presteerde het onmogelijke en klopte Barça in eigen huis met 3-0.



Het was de pijnlijkste nederlaag voor Valverde tot nu toe. Heel veel nederlagen om uit te kiezen zijn er trouwens ook niet. Onder Valverdes leiding verloor Barcelona in totaal pas negen keer. Real Madrid was zoals gezegd twee keer te sterk, net als Levante. AS Roma, Sevilla, Real Betis, Espanyol en Leganés wonnen allemaal één keer van Barça sinds Valverde aan het roer staat in Catalonië.