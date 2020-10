Bijzonder, de verhalen van Podoroska en Swiatek, maar waar zijn de toppers?

Video Higuaín maakt met heerlijke vrije trap eerste goal in MLS

9:16 Gonzalo Higuain heeft zijn eerste doelpunt in de Amerikaanse voetbalcompetitie te pakken. De Argentijnse spits van Inter Miami CF maakte de winnende treffer in de uitwedstrijd tegen New York Red Bulls. Higuain schoot 10 minuten voor tijd een vrije trap hard in de kruising: 1-2.