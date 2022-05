Bijrol Wijnaldum in grote Mbappé-show: nieuw megacontract gevierd met hattrick

‘Blij dat Teun na de chaos in Marseille naar de finale kan’

In deze rubriek tellen we af naar de Conference League-finale van volgende week woensdag, waarin Feyenoord het in Albanië opneemt tegen AS Roma. Vandaag: Feyenoord-fan Eus Roovers en zoon Teun over hun belevenissen bij de halve finale.

21:23