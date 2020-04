'Bij voetbalduels in Bundesliga 239 personen welkom'

Video Overleg clubs met KNVB: het draait nu even om overeen­komst over centen

7:17 De clubs in het betaald voetbal, KNVB en Eredivisie CV hebben vanmiddag weer genoeg te bespreken met elkaar. Ging het vorige week nog over stoppen met de competitie of niet, nu ligt de kwestie hoe ze er met elkaar financieel uit gaan komen op tafel.