Bij PSV opgeleide Andreas Pereira wordt ontgroend door Goddelijke Kanaries

Andreas Pereira speelde jarenlang in de jeugdopleiding van PSV, maar de 22-jarige Braziliaan zocht al vroeg zijn voetbalgeluk in Engeland. De middenvelder, onder contract bij Manchester United, maakt nu deel uit van de Seleção. Daar werd hij woensdag ontgroend.

Behalve voor de Goddelijke Kanaries had Pereira ook uit kunnen komen voor de Rode Duivels' De oud-PSV'er beschikt namelijk over een dubbel paspoort. Pereira koos echter voor zijn wortels, die in Brazilië liggen. In de oefenduels met de Verenigde Staten en El Salvador kan hij deze interlandperiode zijn debuut maken.

PSV

Pereira kwam in 2005 op negenjarige leeftijd de Herdgang oplopen. PSV had hem gescout in België, bij Lommel SK. Jaren bleef de creatieve middenvelder actief in de jeugdopleiding. Spelend in een lichting met onder anderen Jorrit Hendrix, Oussama Tannane, Menno Koch, Rai Vloet en Riechedly Bazoer.

Op zestienjarige leeftijd werd Pereira door Manchester United uit Eindhoven gekaapt. Door de Engelse grootmacht werd de Braziliaan sindsdien verhuurd aan de Spaanse clubs Granada en Valencia. Afgelopen zomer sloot Pereira weer aan bij de selectie van José Mourinho. De 'Special One' gebruikte de middenvelder tot dusverre in twee van de vier duels in de Premier League.

Ontgroening