Bij PSV gloren weken met spektakel: de club heeft meer plannen en de transfermarkt komt op gang

Het duurde even, maar bij PSV is de jaarlijkse transfer-draaideur nu echt in beweging. Een van de belangrijkste inkomende transfers voor deze zomer is bijna voltooid: Ricardo Pepi is na een akkoord met FC Augsburg bijna PSV'er. Ook uitgaand komt er wat schot in de zaak en dat is voor PSV ook nodig.