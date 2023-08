Bij Inter Miami staat geen maat op Lionel Messi: vedette maakt alweer achtste goal in vijf duels

De bekerheld van Groen Wit mist histori­sche wedstrijd: ‘Zelfs gekeken hoe lang het met de trein reizen was’

Kent u het verhaal nog van de 16-jarige keeper die met het Bredase Groen Wit de districtsbeker won? Stijn Stoffelsen was de grote held in de penaltyserie. De beloning is bitterzoet: Stijn is met zijn ouders op vakantie, net nu zijn ploeg in de landelijke KNVB-beker mag aantreden.