Bij het Leverkusen van Bosz werken passes als ‘doping’

Deze week rondde Peter Bosz de seizoensevaluatie af bij Bayer Leverkusen. De data-analyticus uit zijn staf kwam met twee lijstjes van databedrijf Opta, waar iedereen even stil van werd. Bosz wil met zijn teams graag de bal in wedstrijden. En zijn aanpak leunt op kort combinatiespel en passes in een hoog tempo. Dat ze daarmee een lekkere tweede helft van het seizoen hadden gedraaid, was duidelijk. Maar zo’n enorme progressie ten opzichte van voor de winterstop, dat verraste iedereen.