Bij herstart La Liga stuiten Frenkie de Jong en Memphis Depay met FC Barcelona meteen op veelbesproken Mateu Lahoz

De frustraties liepen bijna drie weken geleden hoog op in de kwartfinale van het WK voetbal. Niet alleen bij Oranje, ook bij de latere wereldkampioen. Mateu Lahoz deelde liefst zeventien gele kaarten uit, twee keer zelfs aan Denzel Dumfries. Dat was net geen record. Nederland sprak schande van het optreden van de Spanjaard, die in de Spaanse competitie La Liga zeer hoog staat aangeschreven.

Het is afwachten of De Jong en Depay zaterdag op het wedstrijdformulier staan, maar die kans is groot. Beiden trainen deze dagen volop mee met de Catalaanse koploper in Spanje. De Jong is onder Xavi vaste waarde bij FC Barcelona en Depay wacht mogelijk zelfs een basisplaats vanwege de langdurige schorsing voor aanvalsleider Robert Lewandowski.



Niet alleen voor het Oranje-koppel wordt het de rentree op het veld, ook voor Mateu Lahoz is het zijn eerste optreden sinds Nederland - Argentinië. De FIFA stuurde hem na de kraker in de kwartfinale naar huis.