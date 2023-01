Bij gebrek aan ‘echt’ natuurijs in eigen land leert de jonge generatie het vak op een Oostenrijkse bergmeer

amateurvoetbal Rimboe en Achtmaal spelen twee maanden na dato gestaakt duel uit om periodeti­tel: ‘We hadden het in november al af moeten maken’

Rimboe is winnaar geworden van de eerste periodetitel. De formatie van Yasin Cayir slaagde erin om met tien man in de laatste vijftien minuten van de eerder gestaakte wedstrijd tegen Achtmaal de 1-1 stand vast te houden. Dit was voldoende om Nieuw Borgvliet in de eerste periodestand voor te blijven.

27 januari