Bij Feyenoord mislukte Sofyan Amrabat nu ster van Fiorentina: ‘Ik kan in elke goede competitie spelen’

met Video Oud-trai­ner over EK-titel kogelsto­ten Jessica Schilder: ‘Ik zei: meid, jij bent te klein voor aanglij­tech­niek’

De verovering van de Europese titel bij het kogelstoten, maandag in München, was voor de oud-trainer van Jessica Schilder (23) allerminst een verrassing. ,,Ik zei een halfjaar terug al: die gaat zo over de 20 meter’’, zegt Hans Arnhard (79) een dag later tegen deze site.

7:27