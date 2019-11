Bij een zege zijn Valencia of Chelsea al zeker van knock-outfase

Bertens in dubio over Spelen: ‘Openings­ce­re­mo­nie een voorwaarde’

26 november Kiki Bertens zit in dubio. Gaat ze voor de Olympische Spelen in Tokio, of richt ze zich ook komend jaar op haar eigen carrière? Komende week zit ze om tafel met NOC*NSF. ,,Het gaat erom: denk ik alleen aan mezelf, of ook aan anderen?”