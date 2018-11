Bij een zege is Ajax door, maar wat als...?

De opdracht voor de Amsterdammers is vanaf 18.55 uur simpel: winnen bij AEK Athene. In dat geval hoeft er niet meer naar andere uitslagen gekeken worden en is Ajax zeker van een plek in de volgende ronde. Het gat met achtervolger Benfica is nu namelijk al vier punten, met een zege in Griekenland neemt de ploeg definitief afstand van de Portugese concurrent.