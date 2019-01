‘Bij de Lakeside heeft de tijd stil gestaan’

Nieuwlaat over ‘kleine WK’Het toernooi maakte darts ooit groot in Nederland, maar deze week gaat het officieuze WK op de Lakeside hier onopgemerkt voorbij. ,,Het toernooi is niet meer spraakmakend’’, vindt ook televisieverslaggever en dartsgoeroe Jacques Nieuwlaat (46). ,,Jammer? Ach, dingen veranderen. De V&D is er ook niet meer.”

In het Engelse Frimley Green zijn morgen de kwartfinales. Er is één Nederlander bij de laatste acht: Willem Mandigers. Hij treft de Duitser Michael Unterbuchner. Beiden zijn onbekend bij het grote publiek. Dat komt doordat alle aandacht bij darts tegenwoordig uitgaat naar dat andere WK, dat van de PDC, dat op nieuwjaarsdag werd gewonnen door Michael van Gerwen.



Ruim anderhalf miljoen mensen zagen dat op RTL 7. Het WK op de Lakeside is niet te zien op die zender. Ook niet meer bij de BBC, maar sinds kort wel op Eurosport. Nieuwlaat: ,,Met alle respect, maar als Eurosport de rechten heeft kunnen kopen, dan weet je dat er maar weinig andere partijen hebben meegeboden. Er is gewoon weinig belangstelling voor, alleen nog van de paar duizend échte dartsfreaks. Kijk, je kan er heel spastisch over doen, maar je had een paar weken terug eerst het Grote WK in Londen en dan is dit het Kleine WK. Zo is het gewoon.’’

Volledig scherm Jacques Nieuwlaat, dartscommentator op de Nederlandse televisie. © AD

Het belang van de televisie is enorm voor dartstoernooien, benadrukt Nieuwlaat. ,,Zonder de grote TV-kanalen ben je nergens. Hoeveel mensen zouden nog naar Boer Zoekt Vrouw kijken als het niet meer via de gewone tv te zien is, maar alleen nog via internet?’’

Quote Als je binnenkomt, spat de historie er meteen vanaf. Hoe zat het ook alweer met die twee darts-WK’s? Het WK op de Lakeside wordt sinds 1978 georganiseerd door de BDO. Maar in 1992 ontstond er een tweede bond, toen ontevreden darters de BDO verlieten en hun eigen bond oprichtten, de PDC. Ruim 25 jaar later is de PDC oppermachtig. Neem het verschil in prijzengeld. De winnaar van de Lakeside krijgt aanstaande zondag na de finale 100.000 pond (112.000 euro). Nog altijd een mooi bedrag, maar ter vergelijking: Van Gerwen ontving op nieuwjaarsdag 500.000 pond (560.000 euro) na zijn zege in de finale van het PDC-WK tegen Michael Smith. Alleen dat verklaart al waarom de beste spelers ter wereld voor de PDC uitkomen.

Ergens is het ook wel zuur voor de Lakeside, dat het darten halverwege de jaren 90 ook in Nederland grootmaakte. Miljoenen tv-kijkers zagen Raymond van Barneveld eerst een WK-finale verliezen tegen Richie Burnett en drie jaar later revanche nemen. Het toernooi, dat toen nog The Embassy heette, was het crème de la crème van het darts. Van die glorie is weinig over. Nieuwlaat: ,,Of ik dat jammer vind? Nee, zo gaat het gewoon. Soms veranderen dingen in het leven. De V&D is er ook niet meer. Het is een natuurlijk proces. Ik kijk niet terug, maar vooruit.’’

Quote Als je Van Gerwen als vergelij­king gebruikt, lijkt het net of niemand anders kan darten. Dat is niet eerlijk. Jacques Nieuwlaat, Dartsverslaggever Nieuwlaat, al decennia de stem op de televisie bij belangrijke dartswedstrijden, volgt van de Lakeside niet meer elke pijl. Wel gaat hij er komend weekeinde nog naartoe, voor een liveshow op internet. ,,Ik kom er nog altijd graag, hoor. Als je binnenkomt, spat de historie er meteen vanaf. De zaal is veel kleiner dan bij de PDC. Met 1200 man zit het snel vol . Toch merk je wel dat de tijd er heeft stilgestaan. Het is een jaren 80-sfeer, niet meer spraakmakend. Bij het PDC-WK is er meer entertainment. Mensen komen niet maar alleen nog voor saaie mannen die een pijltje gooien, er moet meer te beleven zijn. Dat zie je trouwens ook bij andere sporten. Het PDC-WK is meer een avondje uit.’’

De grote favoriet op de Lakeside deze week is Glen Durrant, de winnaar van de laatste twee edities.In de finale kwam hij vorig jaar tot een moyenne van 93,97, wat schril afsteekt bij het gemiddelde waarmee Van Gerwen het laatste PDC-WK won: 102,21.

Volledig scherm Glen Durrant vorig jaar, tijdens zijn gewonnen finale op de Lakeside. De Engelsman is ook deze editie de grote favoriet. © Getty Images Twee jaar terug won Van Gerwen zelfs met 107,79. Nieuwlaat erkent het niveauverschil, maar plaatst ook een nuance. ,,Als je Van Gerwen als vergelijking gebruikt, lijkt het net of er niemand anders kan darten. Dat is niet eerlijk. Vroeger had je dat met Taylor ook. Bij de BDO lopen ook spelers rond die aardig kunnen gooien. Alleen: niemand ziet ze, dus niemand weet het. Wij in Nederland zien alleen nog maar het PDC-WK, dus we denken dat dat heilig is. Vroeger was het juist precies andersom: toen zagen we alleen het BDO-WK op televisie en dachten we juist dat ze er bij de PDC niets van konden. Het is maar net waarmee je besmet raakt.’’

Waar het ‘Grote WK’ eind december en op 1 januari hoge kijkcijfers scoorde, gaat het huidige ‘Kleine WK’ in Nederland inderdaad geruisloos voorbij. Meest opvallende bericht uit de eerste dagen: de Engelsman Adam Smith-Neale die opkwam op krukken. Tijdens het gooien hield hij nog steeds één kruk in zijn andere hand. Hij had in november zijn been gebroken, maar wilde per se meedoen. Zijn optreden bleef beperkt tot één wedstrijd: 0-3 tegen Mark Mc Grath.

Zes Nederlanders kwalificeerden zich voor het hoofdtoernooi, maar geen van hen is heel bekend. Wesley Harms was op papier de beste van het sextet, gezien zijn vierde plek op de plaatsingslijst, maar hij verloor in de achtste finales van Mandigers.