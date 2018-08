Bij Barcelona zit het kapitaal op de bank: totale transferwaarde van 294 miljoen euro

Het kapitaal moet op het veld staan, is een vaak gehoorde uitspraak in het voetbal. Maar afgelopen zaterdag zat het kapitaal op de bank bij FC Barcelona. Met een totale transferwaarde van maar liefst 294 miljoen euro had Ernesto Valverde de duurste wissels uit de clubgeschiedenis.