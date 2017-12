Big Ben gaat met andere pijlen gooien: 'Het moet anders'

Toussaint strandt in halve finale 50 meter rugslag

17:17 Kira Toussaint is bij de Europese kampioenschappen kortebaan in het Deense Kopenhagen verrassend gestrand in de halve finale van de 50 meter rugslag. De winnares van zilver op de 100 meter rugslag tikte in haar halve finale als zesde aan in 26,75 en dat was niet genoeg voor de finale.