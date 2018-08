Bielsa geeft zeer ongemakkelijk interview na eerste zege

Bielsa is al 28 jaar actief als trainer, maar werkte nog nooit in Engeland. Zijn Engels is dan ook nog niet optimaal en dus werkt de voormalig bondscoach van Argentinië en Chili voorlopig nog met een tolk. Morgen moet het tweetal nog wel even trainen op hun manier van communiceren, want dat ging vanmiddag voor de camera's van Sky Sports vrij ongemakkelijk.