Biden moet bij Washington Nationals door Trump verbroken traditie van ‘first pitch’ in ere herstellen

De huidige president Donald Trump, die het in de Amerikaanse verkiezingen van afgelopen week moest afleggen tegen Biden, brak met die ruim 100 jaar oude traditie. Alleen Jimmy Carter liet het verrichten van de ‘first pitch’ in de Major League als president ook lopen.

,,We kijken ernaar uit om ‘President-Elect’ Biden te verwelkomen op de openingsdag van het seizoen 2021", schrijft Washington Nationals op Twitter. “We hebben heel veel zin om de lange traditie voort te zitten van zittende presidenten die de eerste bal gooien bij ons nationale tijdverdrijf in de hoofdstad van ons land.”

Biden wordt de 46e president van de Verenigde Staten. Hij neemt het ambt op 20 januari over van Trump. Het is de bedoeling dat de Nationals op 1 april aan het seizoen beginnen tegen New York Mets. Als vicepresident onder Barack Obama gooide Biden in 2009 al eens de eerste bal in het MBL-seizoen, toen in het stadion van Baltimore Orioles.