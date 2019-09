Bianca Andreescu (19) stoot in New York door naar de wereldtop

De Canadese nummer 15 van de wereld toonde afgelopen nacht wederom haar klasse tijdens de in drie sets gewonnen kwartfinale tegen de Belgische Elise Mertens. Voorafgaand aan die wedstrijd liet Andreescu weten dat ze deze US Open verwacht te winnen. Hiermee legt het 19-jarige supertalent de lat, vooral voor zichzelf, bijzonder hoog.

Toch heeft Andreescu zich allesbehalve onterecht tot titelfavoriet gebombardeerd. De Canadees-Roemeense beleeft dit jaar haar doorbraak, die begon op het WTA-toernooi van Indian Wells. Daar werd ze de eerste qualifier ooit die het prestigieuze Amerikaanse toernooi wist te winnen. Onderweg versloeg ze grote namen als Garbiñe Muguruza, Elina Svitolina (ook halve finalist op deze US Open) en Angelique Kerber. Laatstgenoemde was na haar nederlaag in de finale destijds overigens niet te spreken over de 19-jarige Andreescu, die ze typeerde als ‘de grootste drama queen ooit’.

Volledig scherm Bianca Andreescu poseert met de trofee die ze won in Indian Wells. © AFP

Daarvoor had het 19-jarige toptalent in de Fed Cup-ontmoeting tussen Canada en Nederland al de vloer aangeveegd met Richèl Hogenkamp en Arantxa Rus. Na haar fantastische opening van het seizoen, raakte Andreescu tijdens het toernooi van Miami (eind maart) geblesseerd aan haar schouder. Dit kostte de Canadese onder meer Wimbledon nadat ze een maand eerder tijdens Roland Garros ook al op moest geven in de tweede ronde.

In Toronto maakte Andreescu begin augustus haar rentree. Via overwinningen op onder anderen Kiki Bertens en Karolina Pliskova plaatste ze zich meteen voor de finale tegen niemand minder dan Serena Williams. Waar een spectaculaire ontmoeting werd gehoopt, moest de Amerikaanse na vier games noodgedwongen opgeven met rugklachten. De titel ging in Toronto naar Andreescu, die zo als nummer 15 van de wereld begon aan deze US Open.

Nummer 178



Andreescu sloot afgelopen jaar af als de nummer 178 van de wereldranglijst en zal na de US Open in ieder geval de top tien binnenkomen. Ze denkt dat haar spel in de halve finale alleen maar beter kan. ,,Als ik eerlijk ben, denk ik dat ik niet eens mijn beste tennis heb gespeeld. Ik heb gewoon iedere dag hard geknokt met wat ik te bieden had.’’

In New York leverde de Canadese tot nu toe alleen sets in tegen Taylor Townsend en Elise Mertens. Komende nacht wacht Belinda Bencic (22) in de halve finale. De Zwiterse nummer 13 van de plaatsingslijst rekende eerder dit toernooi nog overtuigend af met lijstaanvoerder Naomi Osaka.

Mocht Andreescu de finale halen dan wacht mogelijk een nieuwe ontmoeting met Serena Williams. De Amerikaanse speelt vanavond eerst nog tegen Elina Svitolina, in de jacht op haar 24ste grandslamtitel. Williams hoopt het record van Margaret Court, die het vrouwentennis domineerde in de jaren 60 en 70, te evenaren. Een abc’tje wordt dat in ieder geval niet, aangezien Williams haar laatste drie grandslamfinales allemaal verloor. En één ding is zeker, van een onverstoorbare Bianca Andreescu zal de Amerikaanse het dit weekend niet cadeau krijgen.