Bezoekje aan vrienden in Monaco komt Leclerc op waarschuwing te staan

Geen NAC, geen Cyprus: Van Anholt wacht af

8:42 Of hij maandag onder de nog aan te stellen trainer op het complex in Zundert verschijnt, weet Pele van Anholt (29) niet. Voorlopig is hij NAC-speler af en voetballer zonder contract. ,,Ik maak me geen zorgen, het is nog vroeg op de transfermarkt. Er komen genoeg dingen voorbij."