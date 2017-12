Bewierookt Manchester City op recordjacht

Het is reden in Engeland om de geschiedenisboeken maar weer eens af te stoffen. The Citizins evenaarden al het record van Tottenham Hotspur uit 1960 - beste start na veertien competitieduels (dertien zeges, één gelijkspel) - maar de honger is nog lang niet gestild. Bij een zege vandaag op West Ham United (aftrap 17.00 uur, live bij Ziggo Sport) boekt City de dertiende overwinning op rij. Het record van veertien is in handen van Arsenal en dateert alweer uit 2002. Klopt City vanavond de Hammers, dan evenaart het Arsenal volgende week bij een zege op aartsrivaal Manchester United.



Grote vraag in Engeland is wie de ManCity nog van de titel in de Premier League kan afhouden. Niemand, denkt oud-Arsenal-verdediger Martin Keown. ,,Ik zie niet in welke ploeg in staat is Manchester City te stoppen'', schreef Keown in zijn column in de Daily Mail. ,,Guardiola is een winnaar die vorig jaar niks won. Daarom wil hij nu alles winnen.''