Bevlieging Salah voorkomt puntenverlies van pover Liverpool

Liverpool oogde gemakzuchtig tegen het dolende Watford, dat dit seizoen al twee trainers versleet. Met Nigel Pearson hopen The Hornets degradatie alsnog af te kunnen wenden, maar met slechts negen punten zal dat een hels karwei worden. Desalniettemin begon Watford sterk aan het duel. Na vijf minuten had Troy Deeney de score kunnen openen. Hij miste een lage voorzet van Ismaïla Sarr op een haar. Het spel van Liverpool was uiterst pover. Na 25 minuten was de thuisploeg voor het eerst echt dreigend. Mo Salah krulde de bal net langs de kruising.



Watford, dat ook via Will Hughes op voorsprong had kunnen komen, was dreigender dan de koploper in Engeland. Toch kwam Liverpool voor rust nog op 1-0. Sadio Mané lanceerde Salah die na een geweldige kapbeweging de bal fraai in de lange hoek krulde.