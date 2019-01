Betis één halte af van bekerfinale in eigen huis

Na de 1-1 van vorige week stond er vanavond na 90 minuten wéér 1-1 op het scorenbord van Estadio Benito Villamarin, waarna Betis met twee goals in de eerste verlenging het verschil maakte: 3-1. Arbiter Ricardo De Burgos Bengoetxea deelde dertien gele kaarten uit, waaronder twee voor Espanyol-middenvelder Marc Roca.



Betis is nu nog één horde af van een finale in eigen huis. In het stadion van het kleine broertje van Sevilla wordt op 25 mei de eindstrijd afgewerkt. De finale kan ook nog steeds een derby worden. Sevilla verdedigt later vanavond een voorsprong van 2-0 in en tegen Barcelona.