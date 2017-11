Betaalden grote mediabedrijven steekpenningen voor tv-rechten?

Dat heeft Burzaco vandaag verklaard in Brooklyn, zo meldt BuzzFeed-journalist Ken Bensinger op Twitter. Burzaco is een Argentijnse zakenman die één van de verdachten is binnen het omkoopschandaal van de FIFA. De 52-jarige sportmarketeer gaf zichzelf in 2015 aan bij de politie. Hij pleitte al eerder schuldig en werd vandaag aangehaald als getuige. Hij verklaarde dat zijn bedrijf samenwerkte met grote mediabedrijven als Fox Sports, Televisa, Media Pro, TV Globo, Full Play en Traffic. Allemaal zouden ze steekpenningen hebben betaald.



De beschuldiging van Burzaco is opvallend, omdat het de grotere mediabedrijven van de wereld betreft. Onder de beschuldigden is dus het Fox van Murdoch, maar ook TV Globo (onderdeel van O Globo, het grootste mediabedrijf in Brazilië) en het grootste mediaconglomeraat van Mexico, Televisa.



Burzaco werkt met twee andere verdachte Argentijnen, Hugo Jinkis en diens zoon Mariano, voor het bedrijf Torneos y Competencias dat in ruil voor zo'n 110 miljoen dollar (100 miljoen euro) aan smeergeld de lucratieve televisierechten voor grote voetbalwedstrijden en -toernooien in handen zou hebben gekregen. De steekpenningen betaalden Burzaco en zijn compagnons volgens Amerikaanse justitie aan FIFA-bobo's uit Midden- en Zuid-Amerika. Ze verkochten de tv-rechten voor vele honderden miljoenen weer door.