Bestuur houdt poot stijf en peinst niet over Elfstedentocht: ‘Geen twijfel over mogelijk’

Ook nu de schaatskoorts sterk oploopt in Nederland, blijft het bestuur van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden vierkant achter het eerder ingenomen standpunt staan: een Elfstedentocht is niet mogelijk in de huidige pandemie. ,,Voor 100 procent, daar is geen twijfel over mogelijk”, zegt voorzitter Wiebe Wieling.

,,Maandag is de Vierdaagse in Nijmegen afgelast. Voor de goede orde, dan hebben we het over juli. Als je weet wat het betekent om toertochten toe te staan gelet op het coronavirus, dan moet je je eerst wel drie keer achter je oren krabben of je dat wel wilt doen. Een Elfstedentocht in deze situatie, met een miljoen bezoekers, 25.000 deelnemers en duizenden vrijwilligers en bewegingen van mensen door het land, dat kan gewoon niet. Dat snapt denk ik ieder redelijk weldenkend mens.”

Quote We begrijpen de bewegingen die in Nederland nu rond de Elfsteden­tocht plaatsvin­den. Maar daar kunnen wij niet zoveel mee. Wiebe Wieling

Wieling: ,,We begrijpen de bewegingen die in Nederland nu rond de Elfstedentocht plaatsvinden. Maar daar kunnen wij niet zoveel mee. Of een alternatieve versie uitgesloten blijft? Dat is geen Elfstedentocht. Ook daar is bij ons niks in veranderd.”

Wieling en zijn medebestuursleden vinden het niettemin ‘geweldig’ hoe er in Nederland wordt meegedacht en meegeleefd met de Tocht der Tochten. ,,Dat is fantastisch en dat snappen we ook. We willen allemaal wel eens iets anders dan elke dag en elke avond met dat virus geconfronteerd worden. Het is heerlijk om nu sneeuw en ijs te zien. Laten we ons daar eerst maar eens op focussen.”

Quote Het heeft vannacht ook maar 2 graden gevroren in Friesland. Nee, van Elfsteden­koorts is dus nog geen sprake. Wiebe Wieling

De route van de Elstedentocht is nog lang niet dichtgevroren. ,,Als we hier in Friesland naar het ijs kijken, zien we twee dingen: op de grote meren ligt er nog niks, nul. Op veel kleinere vaarten en ook op de Bonkevaart in Leeuwarden is het één vieze troep, een bruin-grijze pap die bevroren is. Er moet dus heel wat gebeuren. Het heeft vannacht ook maar 2 graden gevroren in Friesland. Nee, van Elfstedenkoorts is dus nog geen sprake. Niet hier.”

Dat diverse weerkaarten voor de komende week alweer temperaturen voorspellen van boven het vriespunt, is Wieling natuurlijk niet ontgaan. ,,Maar die weerkaarten veranderen nog voortdurend”, zegt hij lachend. ,,Wij kijken voortdurend naar die weerkaarten en er komt echt wel een pak ijs aan. Er komen heel zware vorstnachten aan en ik hoop daarom dat we komend weekeinde kunnen gaan schaatsen.”

Volledig scherm Wiebe Wieling in 2012 toen hij ondanks de hoge verwachtingen moest melden dat de Elfstedentocht niet door kon gaan.

Wieling benadrukt nog maar eens dat het bestuur niets liever wil dan de schaatsklassieker organiseren. ,,We zijn na de laatste editie alweer 24 jaar bezig elk jaar de Elfstedentocht tot in elk detail voor te bereiden. In december is het draaiboek steeds klaar. Niet alleen wij zijn daarmee bezig, maar ook de veiligheidsregio, de politie, de brandweer, de ziekenhuizen, noem maar op. Er is niet één instantie in Friesland die er niet veel energie insteekt. Dan wil je gezamenlijk niets liever dan alle voorbereidingen in de praktijk brengen. Dit scenario met vorst en ijs in een pandemie is niet voor te stellen, maar het gebeurt gewoon. Laten we maar gewoon lekker gaan schaatsen met z’n allen.”

Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.