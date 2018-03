Bespotte beeldhouwer vernieuwt buste Ronaldo

De beeldhouwer kreeg ladingen hoon en sarcasme over zich heen toen hij de buste een jaar geleden onthulde op de luchthaven van Funchal op het Portugese Madeira. De fans van de stervoetballer zagen duidelijk geen gelijkenis en lieten dat weten. De kunstenaar raakte volledig van slag en wist even niet meer waar hij het zoeken moest. ,,Ik had geen zin om met andere mensen te praten, ik heb het er moeilijk mee gehad.''



De Amerikaanse website Bleacher Report daagde Santos uit een nieuwe buste te maken en hij is ingegaan op het voorstel. De nieuwe bronzen beeltenis is meer waarheidsgetrouw. ,,Ik was best nerveus over nieuwe kritiek, maar ik laat me niet beïnvloeden door negatieve reacties.''