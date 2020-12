Besmette Sinkgraven mist duel met Frankfurt

Poll Wie was de beste Oran­je-internatio­nal van dit jaar?

29 december 2020 had het jaar moeten worden waarin Oranje eindelijk weer een eindtoernooi speelde, maar dat zal komende zomer pas gaan gebeuren. In de laatste vier maanden werd er nog wel acht interlands gespeeld, waarvan er drie werden gewonnen. Toch waren er genoeg internationals met een mooi jaar bij hun club. Wie was voor jou de absolute uitblinker?