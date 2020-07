Beslissing A-League valt week later door lockdown in Melbourne

De Australische bond heeft een week langer nodig om de competitie af te sluiten. Vooral de drie ploegen uit Melbourne moesten de afgelopen weken veel moeite doen om de staat Victoria te verlaten. De voetballers van Melbourne Victory, Western United en Melbourne City mochten hun stad aanvankelijk niet uit omdat daar een lockdown van kracht was. De drie ploegen zitten inmiddels voor een periode van twee weken in quarantaine in hotels in Sydney.