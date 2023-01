Besiktas laat Wout Weghorst niet zomaar naar Manchester United gaan: ‘Geen vertrekclausule’

Besiktas heeft ontkend dat huurling Wout Weghorst een vertrekclausule in zijn contract zou hebben. De Turkse club reageerde hiermee op de geruchten dat de Oranje-international, die eigendom is van Burnley, op weg zou zijn naar Manchester United.

,,De bewering dat er een vertrekclausule in het contract van onze speler staat, waarin staat dat zijn contract kan worden ontbonden voor 2,5 miljoen euro bij een bod uit de Premier League, is niet waar”, aldus een verklaring van Besiktas. ,,Het nieuws dat de speler in kwestie dinsdag de ploeg gaat verlaten, klopt helemaal niet. Het initiatief rond Weghorst ligt volledig bij Besiktas.”

Zijn coach Senol Günes gunt de spits een droomtransfer naar Manchester United. De oefenmeester van Besiktas heeft het nieuws over een overstap van zijn spits naar de Engelse topclub meegekregen, maar stelt dat van een naderende deal nog geen sprake is.

Volledig scherm Wout Weghorst. © Anadolu Agency via Getty Images Weghorst wordt dit seizoen door Burnley verhuurd aan Besiktas. Manchester United hoopt dat de Championship-club die verhuurperiode wil afbreken en de aanvaller op huurbasis naar Old Trafford te sturen. Na de wedstrijd van Besiktas tegen Kasimpasa kreeg Günes vragen van de Turkse media over de naderende transfer van de aanvaller.

,,Hij is een belangrijke speler voor ons’', zei Günes, die Weghorst na de wedstrijd emotioneel zag worden en afscheid leek te nemen van het publiek. ,,Maar dat is natuurlijk niet genoeg. Hij zal eerst met de club moeten praten. Ik heb gehoord dat er ontwikkelingen zijn, maar de transfer is nog niet rond. Hij mag alleen vertrekken als hij eerst met mij en de club heeft gesproken.’’

Acht doelpunten

Weghorst was met een treffer van grote waarde in de 2-1 overwinning van zijn club, die daarmee naar de vijfde plaats in de Turkse Süper Lig steeg. Met acht doelpunten in zestien wedstrijden is Weghorst bezig aan een uitstekend seizoen bij Besiktas. Afgelopen seizoen kwam de aanvaller van het Nederlands elftal in twintig Premier League-duels namens Burnley slechts tot twee doelpunten.

Bij Manchester United wordt Weghorst de directe vervanger van Cristiano Ronaldo, wiens contract werd ontbonden bij de topclub en verkaste naar het Saoedi-Arabische Al-Nassr.