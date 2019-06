Besiktas brengt bod uit op Sparta-spits Dervisoglu

,,Ja, het klopt dat Besiktas zich heeft gemeld voor Halil”, zegt Van Stee. ,,De interesse is concreet. Alleen is het bod te laag, vinden wij. Wij weten wat we voor Halil willen hebben. En dat bedrag is nog niet geboden. We laten hem dus niet gaan. Nog liever hebben we uiteraard dat hij gewoon bij ons blijft.”