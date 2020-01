Bescheiden Mirandés verrast Luuk de Jong en co in Copa

Waar Cultural Leonesa - dat gisteren pas na strafschoppen door Valencia werd uitgeschakeld - vorige week een verlenging nodig had, flikte Mirandés het vanavond binnen de reguliere speeltijd: 3-1. Grote man was Mateus Aias. De Braziliaan scoorde twee keer in Estadio Municipal de Anduva, dat plaats biedt aan 5.759 toeschouwers.

Aias profiteerde al in de zevende minuut van zwak uitverdedigen bij Sevilla, waar Luuk de Jong de hele wedstrijd speelde. Ook bij zijn tweede treffer ging een fout vooraf. De Braziliaan kreeg van Éver Banega zomaar de bal in de voeten gespeeld. Hij schoot daarna van afstand binnen. Sevilla, dat weinig terugdeed, kwam nog goed weg toen Álvaro Peña in de 54ste minuut vanaf de stip miste. In de slotfase was er geen slotoffensief van de drie van La Liga, maar viel de thuisploeg brutaal aan. Dat leverde de beslissende treffer van Alvaro Rey op. De goal van Nolito in blessuretijd kon Mirandés, dat in 2012 de halve finales van de Copa del Rey haalde, niet verontrusten.