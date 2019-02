Beschamende wedstrijd op derde niveau Italië: acht spelers en 16-0 bij rust

‘Dat Ajax een paar klassen beter is, wil niet zeggen dat wij deze uitslag kunnen accepteren’

16:52 ,,Ik zag het meteen”, zegt Mounir El Allouchi als het VAR-moment ter sprake komt. ,,Van de Beek kwam naar me toe om te vragen of ik het gezien had. Hij (Dervite, red.) deed het onbewust, het was een reactie. Je kan het hem niet kwalijk nemen, maar ik zag het meteen. Shit happens.”