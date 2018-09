Bertens wint in Seoul en doet goede zaken voor WTA Finals

Op het Koreaanse hardcourt ging het in de eerste set lange tijd gelijk op. Pas in de tiebreak wist Bertens (26) het verschil te maken tegen haar Australische opponente, de nummer 53 van de wereldranglijst. In de tweede set leek de in Breda woonachtige Bertens met een break in de zevende game op weg naar een vlotte zege, maar Tomljanovic sprak zichzelf nog wat moed in, brak meteen terug en pakte vervolgens liefst zes games op rij.



Pas bij een 2-0 achterstand in de beslissende set deed Bertens weer van zich spreken. Ze brak de opslag van de Australische en daarmee ook het verzet van haar moegestreden tegenstander, die al vier zware driesetters in de benen had. In rap tempo liep de nummer 12 van de wereld uit naar 5-2. Op haar tweede matchpoint was het prijs.



Bertens was in Seoul als tweede geplaatst, maar werd door de vroege uitschakeling van Jelena Ostapenko al snel favoriet voor de eindzege. Die verwachtingen maakte ze met verve waar.



In Azië speelt Bertens deze weken nog voor twee andere hoofdprijzen. Als ze goed presteert, kwalificeert ze zich voor het eerst in haar carrière voor het lucratieve eindejaarstoernooi, de WTA Finals. Haar grootste concurrente voor de Finals is de Tsjechische Karolina Pliskova, die vannacht op het hoger aangeschreven toernooi in Tokio de titel pakte door US Open-winnares Naomi Osaka in twee sets te verslaan (6-4, 6-4). Pliskova heeft nu de achtste plek, en tevens laatste plek voor de Finals in handen. Bertens staat negende op de WTA Race-lijst.



Bertens reist nu door naar China voor de grotere toernooien in Wuhan en Peking, waar ze haar plek in de Finals veilig hoopt te stellen. Ze boekte eerder dit jaar al toernooizeges in Charleston en Cincinnati. In totaal staat ze nu op acht WTA-titels.