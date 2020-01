Bertens wint eerste wedstrijd in 2020

In 2018 won Bertens het dubbelspeltoernooi in Brisbane, destijds samen met Demi Schuurs. In datzelfde jaar vormde Schuurs ook een aantal keer een duo met Barty, de huidige nummer 1 van de wereld, en zij wonnen toen de toernooien van Rome en Montreal. Schuurs doet ook mee in Brisbane, samen met de Tsjechische Kveta Peschke.

Enkelspel

Bertens komt op het Brisbane International in Australië ook uit in het enkelspel. Daar neemt ze het komende nacht (Nederlandse tijd) op tegen Dajana Jastremska uit Oekraïne, de nummer 22 van de wereld. Bertens is als zesde geplaatst. Vorig jaar haalde Bertens de tweede ronde in Brisbane.



Bertens speelde in 2019 twee keer tegen Jastremska en beide duels werden door de Nederlandse in twee sets gewonnen. In Peking werd het 7-6 (5), 6-3 en op de WTA Elite Trophy in Zhuhai 6-4 6-3. De Australische Ashleigh Barty is in Brisbane als eerste geplaatst.