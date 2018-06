Bertens weet eventuele tegenstander: Garcia eenvoudig langs Begu

Lot­toNL-Jum­bo derde in sprint­koers Limburg

19:25 De Australische ploeg Mitchelton-Scott heeft het tweede onderdeel van de Hammer Series in Limburg gewonnen. Met de snelle Caleb Ewan en Luka Mezgec als kopmannen was Mitchelton-Scott de sterkste in de sprintkoers, die ging over acht ronden van 12,4 kilometer rond Sittard. Op de streep in het Bike Park, vernoemd naar de Limburgse wielrenner Tom Dumoulin, waren na elke ronden punten te verdienen voor de eerste tien renners.