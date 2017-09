Bertens walst over Niculescu heen in eerste ronde Wuhan

Kiki Bertens is uitstekend begonnen aan het sterk bezette WTA-toernooi van Wuhan. De Nederlandse walste op het hardcourt in China in de eerste ronde met 6-2, 6-1 over de Roemeense Monica Niculescu heen.

Het was de 25-jarige Bertens in Cincinnati voor het laatst gelukt de eerste ronde van het hoofdtoernooi te overleven. Daarna ging ze er in New Haven, New York (US Open) en Seoul direct uit.

Tegen Niculescu liep Bertens, de nummer 30 van de wereld, snel uit naar 5-1. De Roemeense, die 35 plekken lager staat op de mondiale ranking, leverde in de de eerste set drie keer haar service in. Ook in de tweede set lag het initiatief direct bij de speelster uit Wateringen, die nu zelfs vier keer de service van haar opponente brak.

Het was voor Bertens haar tweede overwinning op Niculescu. Eerder dit jaar won de pupil van coach Raemon Sluiter in Rome al van haar. Niculescu was in de vorige twee ontmoetingen, in 2015 in Poitiers en in 2016 in Luxemburg, juist de sterkste.

In de tweede ronde in Wuhan stuit Bertens op Varvara Lepchenko. De Amerikaanse schakelde in de eerste ronde verrassend haar als tiende geplaatste landgenote Madison Keys uit. Lepchenko is de nummer 76 van de wereld. Bertens en Lepchenko stonden dit jaar tegenover elkaar in de eerste ronde van de Australian Open. Lepchenko won die partij.