Bertens voorbereid op aanvallende Townsend

,,Ik zal haar veel aan het lopen moeten zetten, want daar is ze wat minder sterk in. En omdat ze veel naar het net komt, moet ik klaar zijn voor lage ballen en om passings te slaan.”

De 23-jarige Townsend is de voormalige nummer 61 van de wereld. Als junior stond ze in 2013 in de finale van Wimbledon, waarin ze verloor van de Zwitserse Belinda Bencic. Townsend was de nummer 1 van de wereld bij de junioren. Bertens daarentegen kwam nooit voor op de wereldranglijst voor jeugdspelers.