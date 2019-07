Bertens vol vertrouwen: ‘Ik ben erg gegroeid’

Jennifer Vreugden­hil (24) uit Oosterhout is vierde keeper van Oranje: ‘Ik was er dolgraag bij geweest’

12:00 In de lange aanloop naar de WK-finale was ze er in mei bij om te sparren op de KNVB Campus in Zeist. Jennifer Vreugdenhil (24) uit Oosterhout is vierde keeper van Oranje en wist toen al dat ze niet mee zou mogen naar Frankrijk. ,,Ik zou liegen als ik zeg dat het me niks doet dat ik daar nu niet ben.”