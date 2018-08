Bertens verrast zichzelf: Nog nooit zo goed gespeeld op hardcourt

,,Ik heb nooit zo goed gepresteerd tijdens het hardcourtseizoen, de afgelopen jaren won ik maar weinig wedstrijden op deze ondergrond'', zei Bertens na haar zege op Svitolina (6-4 6-3). ,,Toen ik vorige week in Noord-Amerika arriveerde, dacht ik: ik ga gewoon zoveel mogelijk partijen proberen te spelen. In Montreal heb ik er een aantal gespeeld en nu doe ik het zelfs nog beter. Daar ben ik natuurlijk heel blij mee.'' In de Canadese stad strandde Bertens afgelopen week in de kwartfinales.



De pupil van coach Raemon Sluiter stond bekend als gravelspecialiste, maar toont dit jaar aan dat ze ook op andere ondergronden uit de voeten kan. Op het gras van Wimbledon bereikte Bertens de kwartfinales en op hardcourt, de ondergrond waarop ze vorig jaar amper kon winnen, verslaat ze ook de ene na de andere speelster van naam.



De Westlandse moest gisteren eerst haar partij tegen Anett Kontaveit afmaken, die een dag eerder vanwege de regen in de tweede set was gestaakt. Bertens versloeg de Estse met 6-3 2-6 6-3 en was enkele uren later ook te sterk voor Svitolina. De nummer zeven van de wereld nam in de eerste set wel een voorsprong van 4-1. Bertens pakte daarna echter vijf games op rij en daarmee de set. In de tweede was ze oppermachtig.



De andere halve finale in Cincinnati gaat tussen Simona Halep, de Roemeense nummer 1 van de wereld, en Aryna Sabalenka uit Wit-Rusland.