Bertens verliest WTA-finale in Palermo van Teichmann

Het korte uitstapje naar haar geliefde gravel, tussen het gras- en hardcourtseizoen in, heeft Kiki Bertens geen tiende WTA-titel opgeleverd. In Palermo verloor ze vanavond de finale van de Zwitserse Jil Teichmann: 7-6, 6-2. Bertens speelde één van haar slechtste partijen van het jaar, zo niet de slechtste.

Door Rik Spekenbrink



Bertens was de grote favoriet voor de titel op het Siciliaanse gravel. Ze was als eerste geplaatst en veruit de hoogst geklasseerde speelster op het toernooi. In de finale trof ze met Teichmann voor het eerst een opponente uit de top 100, de in Spanje geboren Zwitserse bezet plek 82. De enige eerdere onderlinge ontmoeting was door Bertens gewonnen.

Maar de nummer 5 van de wereld kende een zeldzame offday. Ze stapelde fout op fout, koos vaak voor de verkeerde tactiek en ergerde zich aan van alles en nog wat. In de eerste set kwam Bertens desondanks nog bijna weg met haar slechte dag. Tot drie keer toe wist ze puur op vechtlust een break achterstand te repareren, ondanks zeer wisselvallig spel op de winderige baan. Ze overleefde op 5-4 drie setpunten, maar in de tiebreak kostten onder meer twee dubbele fouten haar de kop. De framebal op het vierde setpunt tegen was exemplarisch. De opslag landde ver buiten het stadion.

Bertens leek radeloos, maar had slechts één optie: blijven vechten. Ze trof echter een tegenstandster die goed in de rally bleef hangen en zo echt bij Bertens onder de huid kroop. De positief ingestelde Teichmann bewoog goed, was razend snel en maakte veel minder fouten dan Bertens. Die werd in de tweede set al snel twee keer op love gebroken en leek afgaande op haar lichaamstaal de handdoek al te hebben gegooid.

Teichmann (22), die in mei van dit jaar in Praag haar eerste WTA-titel won, mocht op 5-2 voor de titel gaan serveren en slaagde zonder probleem. Bertens onderging het gelaten, leek blij dat de finale erop zat.

Ze blijft staan op plek 5 staan van de wereldranglijst. Ze vervolgt het tennisjaar nu met het Noord-Amerikaanse hardcourtseizoen. Na Toronto volgt het toernooi van Cincinnati, waar ze door haar winst van vorig jaar de nodige punten te verdedigen heeft. Daarna staat in New York de US Open op het programma.