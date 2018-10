Bertens verdiende met zege 1880 euro per minuut

Door Rik Spekenbrink



Het is niet waar Bertens voor tennist. Ze heeft het nóóit over geld en zal zich eerder schamen voor dit soort bedragen dan er trots over vertellen. Maar het is wel een feit: op 26-jarige leeftijd is haar bankrekening uitstekend gevuld.



Bertens verdiende dit kalenderjaar, tot aan deze week, 2.666.688 dollar. Daarmee ging ze over de grens van 6 miljoen dollar in haar carrière. Daar komt ‘Singapore’ nog bij. Het prijzengeld van de WTA Finals is bijzonder hoog. Alleen al voor deelname aan het toernooi staat 151 duizend dollar. Als Bertens alle drie de groepswedstrijden speelt, althans. Nu, na één duel, is ze verzekerd van 110 duizend dollar. Daar kwam de overwinningsbonus van 153 duizend dollar bij. In het gunstigste scenario, alle drie de partijen in de poule winnen en daarna de halve finale en de finale winnen, kan Bertens 2,36 miljoen dollar bijschrijven, ruim 2 miljoen euro. Oftewel: een derde van haar totale prijzengeld tot nu toe.