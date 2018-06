Bertens uitgeschakeld na heerlijk gevecht met Kerber

De 26-jarige Bertens bereikte twee jaar terug de halve eindstrijd op Roland Garros. Vorig jaar ging de Westlandse in de tweede ronde onderuit tegen de Amerikaanse Catherine Bellis. Bertens, die in mei nog in de finale stond van het graveltoernooi in Madrid, is bij het grandslamtoernooi in Frankrijk nog wel actief in het vrouwendubbelspel.



In de eerste set kregen beide tennissters veel breakpoints tegen. Tot 2-2 wisten Bertens en Kerber hun service te houden. Kerber was de eerste die daarna toesloeg, maar Bertens brak de als twaalfde geplaatste Duitse direct terug. Het verschil in de eerste set bleef klein, maar op belangrijke momenten maakte Kerber een wat stabielere indruk. In de tiebreak sloeg de tweevoudig grandslamkampioene toe.



Het verzet van Bertens, zelf als achttiende ingeschaald in Parijs, leek daarna gebroken. De Westlandse kwam met 2-0 en 3-1 achter, maar toonde veerkracht. Bij 4-4 plaatste ze zelfs een break, maar ze wist de set niet uit te serveren (5-5). Opnieuw moest een tiebreak de beslissing brengen en weer bleek Kerber net wat koelbloediger en beter.



Gravelspecialiste Bertens, die werd gezien als outsider voor de eindzege op Roland Garros, maakte een aangeslagen indruk na het verlies. De pupil van coach Raemon Sluiter verliet rap de baan. Zondag kan ze de frustraties wat van zich afspelen in de derde ronde van het dubbelspel. Met haar Zweedse partner Johanna Larsson neemt ze het op tegen de Tsjechische vrouwen Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova.