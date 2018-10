Bertens trapt af tegen ‘schaker’ Kerber

Door Rik Spekenbrink



Waarom voel ik me nooit meer zoals in die twee weken op Roland Garros, 2016. Dat vroeg Kiki Bertens zich lange tijd af. Ze haalde er tot ieders verrassing de halve finale. Serena Williams was een tandje te sterk, maar Bertens schakelde in Parijs een hoop tegenstanders van naam uit. Onder wie Angelique Kerber, in de tweede ronde. De Duitse is vanmiddag in Singapore haar eerste tegenstander in de WTA Finals.



Het duel tussen Bertens en Kerber is vanmiddag te volgen in ons liveblog.



Bertens’ coach Raemon Sluiter kan die vraag van Bertens simpel beantwoorden. Toen, twee jaar geleden, verwachtte niemand iets van haar. Ze speelde zonder druk, op haar favoriete ondergrond, en had het vertrouwen van een recente toernooiwinst in Neurenberg. Na Roland Garros veranderde er iets. Bertens werd bekender, was vaker de favoriete in een partij of op een toernooi, en dat bracht een nieuwe status en bijbehorend verwachtingspatroon met zich mee.