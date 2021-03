Bertens terug naar tekentafel: ‘Elke game twee goede punten en vier kloteballen’

Door Rik Spekenbrink



Vanuit haar hotel in Dubai heeft Bertens zelf een korte online mediasessie georganiseerd, enkele uren na haar verloren partij tegen Tereza Martincova. ,,Ik had even wat tijd voor mezelf nodig”, gaf ze toe. ,,Dit doet gewoon pijn, ik moest het even een plekje geven.” Van deze Tsjechische nummer 125 van de wereld zou ze in normale doen gewoon winnen, dat wist Bertens ook en dat was ook precies het punt. Zo ver is ze dus nog niet, na maanden van revalideren en toewerken naar de rentree. Dat besef kwam aan. ,,Niets gaat vanzelf, met elke stap op de baan ben ik bezig. Hoe schat je de bal in, hoe beweeg je ernaartoe. Het is echt terug naar de basis.”



Druk van het moeten winnen was het niet per se geweest, zei Bertens. ,,In het begin was ik een beetje zenuwachtig. Zo’n eerste game met tachtig dubbele fouten helpt dan ook niet. Ik kwam daarna iets meer in balans, maar met elke game twee goede punten en vier kloteballen kom je er niet. Er kwam ongeloof en frustratie, na een week keihard trainen was dit de slechtste prestatie hier in Dubai. Ik wist ook wel dat ik niet op de toppen van mijn kunnen zou spelen. Maar dit was echt kansloos.”