Bertens stijgt wéér een plek op wereldranglijst

Bertens is nu de nummer 11 van de wereld, met slechts 100 punten achterstand op de Duitse Julia Görges die de tiende positie in handen heeft.



Zowel Bertens als Görges komt deze week in actie in Wuhan. De Nederlandse treft op het Chinese hardcourt in de eerste ronde Belinda Bencic uit Zwitserland. Görges heeft zich al geplaatst voor de tweede ronde, met winst op Marketa Vondrousova uit Tsjechië. Bertens treft de Russin Anastasia Pavlioetsjenkova als ze wint van Bencic.