Bertens simpel naar derde ronde Indian Wells

In de derde ronde treft Bertens, die in de openingsronde een bye kreeg, de Britse Johanna Konta. Zij versloeg Su-Wei Hsieh uit Taiwan, eveneens in twee sets (6-0 6-2). Mocht Bertens verder komen, dan wacht in de vierde ronde mogelijk een treffen met Serena Williams, die in India Wells als tiende geplaatst is.